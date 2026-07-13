Pune Weather Update: पुढील चार दिवसांत पाऊस कसा असेल? हवामान विभागाने दिला अंदाज

Pune Temperature Rise: गेल्या एका आठवड्यापासून पावसाने विश्रांती घेतल्याने पुणे शहरातील कमाल आणि किमान तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, शहरात पुढील चार दिवस पावसाची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे सध्या पुणेकरांना वाढत्या उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे..शहर आणि उपनगर परिसरात सोमवारी (ता. १३) कमाल तापमानात आणखी एक अंश सेल्सिअसने वाढ नोंदविण्यात आली. शहरात ३२ अंश सेल्सिअस कमाल, तर २३.३ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. सोमवारी सकाळपासूनच आकाश निरभ्र राहून कडक ऊन पडल्याने उकाड्यात मोठी वाढ जाणवली. पुढील तीन ते चार दिवस हवामानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नसून पावसाची विश्रांती कायम राहणार आहे..ST Bus: पंढरपूर वारीसाठी एसटीची धाव! राज्यभर ५५०० विशेष बसचे नियोजन; महिलांना ५०% सवलत, तर 'या' प्रवाशांना मोफत प्रवास.मंगळवारी (ता. १४) देखील पुणे आणि परिसरातील कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील. सकाळी आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील आणि दुपारनंतर किंवा सायंकाळी अंशतः ढगाळ वातावरण पाहायला मिळेल. विशेष म्हणजे, गुरुवारपासून (ता. १६) कमाल आणि किमान तापमानात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..Pune News : डॉ. प्रदीप कुरुलकर प्रकरणाच्या खटल्यास सुरुवात; पहिल्या पंच साक्षीदाराची साक्ष नोंदविली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.