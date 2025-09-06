पुणे

Pune Rain : पुणे परिसरात आज पावसाचा अंदाज; बहुतांश ठिकाणी पावसाची शक्यता

कोकणात बहुतांश ठिकाणी, तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी शनिवारी (ता. ६) गणरायाला निरोप देण्यासाठी वरुणराजा हजेरी लावण्याची शक्यता.
Rain

Rain

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कोकणात बहुतांश ठिकाणी, तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी शनिवारी (ता. ६) गणरायाला निरोप देण्यासाठी वरुणराजा हजेरी लावण्याची शक्यता आहे. पुणे आणि परिसरातही शनिवारी आकाश सामान्यतः ढगाळ राहून हलक्या स्वरूपाचा पाऊस होईल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे.

Loading content, please wait...
pune
rain
Marathwada
vidarbha
Weather
Konkan
Central Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com