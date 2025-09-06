Pune Rain : पुणे परिसरात आज पावसाचा अंदाज; बहुतांश ठिकाणी पावसाची शक्यता

पुणे - कोकणात बहुतांश ठिकाणी, तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी शनिवारी (ता. ६) गणरायाला निरोप देण्यासाठी वरुणराजा हजेरी लावण्याची शक्यता आहे. पुणे आणि परिसरातही शनिवारी आकाश सामान्यतः ढगाळ राहून हलक्या स्वरूपाचा पाऊस होईल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..पश्चिम मध्यप्रदेशाच्या मध्य भागावर स्थित असलेला कमी दाबाचा पट्टा शुक्रवारी उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश आणि लगतच्या पूर्व राजस्थान भागावर अधिक ठळक कमी दाबाच्या क्षेत्रात परिवर्तित झाला आहे. या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात पाऊस होत आहे..कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात शनिवारी (ता. ६) आणि रविवारी (ता. ७) तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता असून ‘येलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्रात शनिवारी आणि रविवारी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होऊ शकतो..कोकणात पुढील तीन दिवस किनारपट्टीवर बहुतांश ठिकाणी पाऊस पडण्याची चिन्हे आहेत. पुणे घाट विभागात शनिवारी आणि रविवारी तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता असून येथे ‘येलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पालघर, धुळे, नंदूरबार आणि नाशिक जिल्ह्यातील घाट विभागात शनिवारी (ता. ६) तुरळक ठिकाणी अति जोरदार पावसाची शक्यता असून या जिल्ह्यांना ‘ऑरेंज अलर्ट’ दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.