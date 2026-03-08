पुणे

Pune Weather: पुणेकरांना उकाड्याचा तडाखा; कमाल ३७ अंश सेल्सिअस, पुढील तीन दिवस हवामान स्थिर राहणार

Temperature in Pune: पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांत तापमानात वाढ झाल्यामुळे नागरिकांना उकाड्याचा त्रास जाणवत आहे. कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले असून उन्हाचा चटका वाढला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील कमाल आणि किमान तापमानामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. परिणामी पुणेकरांना उन्हाचा चटका जाणवत असून उकाड्यातदेखील वाढ झाली आहे.

