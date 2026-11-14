Pune Weather: पुण्यात पुढील दोन दिवसांत थंडीचा जोर वाढणार

पुणे : शहर आणि परिसरातील तापमानात गेल्या काही दिवसांपासून चढ-उतार सुरू आहे. शुक्रवारी (ता. १३) किमान तापमान १४.३ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. मात्र पुढील दोन दिवसांत किमान तापमानात घट होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी थंडीचा कडाका वाढण्याची शक्यता आहे..शहरात गेल्या काही दिवसांपासून थंडीचा अनुभव येत असला, तरी कमाल तापमानात वाढ झाल्याने दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका जाणवत आहे. सकाळी आणि रात्री गारवा, तर दुपारी उन्हाचा चटका असे संमिश्र वातावरण सध्या शहरात अनुभवायला मिळत आहे. मात्र, किमान तापमानातील संभाव्य घटमुळे थंडीची तीव्रता पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. शहरात सलग काही दिवसांपासून राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) परिसरात सर्वांत कमी तापमानाची नोंद होत आहे. .शुक्रवारीही एनडीए परिसरात किमान तापमानाचा पारा ११.९ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरला. त्यामुळे शहराच्या तुलनेत या परिसरात अधिक थंडी जाणवली. दुसरीकडे, चिंचवड आणि मगरपट्टा येथे किमान तापमान १८ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक नोंदविण्यात आले. लोहगाव येथे किमान तापमान १६.४ अंश सेल्सिअस होते. दरम्यान, शुक्रवारी शहरातील कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले..हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, शनिवारी (ता. १४) शहरातील कमाल तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमानात किंचित घट होऊन ते १४ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. पुढील दोन दिवसांनंतर किमान तापमानात आणखी घट होऊ शकते. या काळात आकाश मुख्यतः निरभ्र राहणार असल्याने दिवसा उन्हाचा चटका आणि रात्री गारठा असे वातावरण कायम राहण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.