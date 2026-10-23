Pune Weather : पुणेकरांना उकाड्यापासून मिळणार दिलासा; पुढील तीन दिवसांत कमाल तापमानात घट होण्याची शक्यता

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या तापमानामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन दिवसांत कमाल तापमानात घट होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. .शहरात शुक्रवारी कमाल तापमानात किंचित वाढ नोंदविण्यात आली. कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १८.५ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. शहरात सकाळपासूनच काहीसे ढगाळ वातावरण होते..दुपारी उन्हाचा चटका जाणवत असला, तरी सायंकाळी पुन्हा ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. पुढील दोन दिवसांत हवामानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर कमाल आणि किमान तापमानात घट होण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने स्पष्ट केले आहे.शहर आणि परिसरात शनिवारी (ता. २४) कमाल तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता असून ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १९ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येणार आहे..आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. सोमवारपासून (ता. २६) कमाल तापमानात घट होण्याची शक्यता असून कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १९ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.