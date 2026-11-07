Pune Weather: पुढील काही दिवसांत ;पुण्यात गारठा वाढणार

पुणे: ऑक्टोबर महिना संपून नोव्हेंबर सुरू झाला, तरी पुणेकरांना अद्याप अपेक्षित थंडीची प्रतीक्षा आहे. दिवसा उन्हाचा चटका आणि रात्री जाणवणारा हलका गारठा, असे संमिश्र वातावरण सध्या शहरात अनुभवायला मिळत आहे. मात्र, पुढील तीन ते चार दिवसांत किमान तापमानात घट होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. .त्यामुळे रात्री आणि पहाटेच्या तापमानात घट होऊन शहरातील गारठा वाढण्याची शक्यता आहे.शहर आणि परिसरात शुक्रवारी (ता. ६) दिवसभर आकाश मुख्यतः निरभ्र होते. त्यामुळे कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअसवर स्थिर राहिले, तर किमान तापमानात किंचित वाढ होऊन ते १९.१ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. दिवसा .दिवसा उन्हाची तीव्रता जाणवत असली तरी, सूर्यास्तानंतर आणि पहाटेच्या वेळी हवेत काहीसा गारठा जाणवत आहे.शनिवारी (ता. ७) शहराचे कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १८ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवस आकाश निरभ्र राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.