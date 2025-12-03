पुणे

Pune Weather : थंडीचा कडाका वाढला! पुणेकरांना सलग तीन दिवस हुडहुडी; पुढचे आठवडाभर थंडीचा कडाका कायम

Pune weather forecast minimum temperature : पुण्यात गेल्या तीन दिवसांपासून थंडीचा जोर कायम असून पुढील काही दिवस किमान तापमान 10 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली जाण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
पुणे : शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून सकाळच्या थंडीचा जोर कायम असून किमान तापमानाचा पारा सतत घसरत आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी रविवार, सोमवार आणि मंगळवारी सलग तीन दिवस हुडहुडी अनुभवली. पुढील दोन दिवस किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. वातावरणातील कोरडेपणा वाढल्याने आणि रात्रीच्या वेळी गारठा अधिक तीव्र झाल्याने हिवाळ्याची तीव्रता जाणवत आहे.

