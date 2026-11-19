पुणे : दरमहा सव्वा लाख रुपये पगाराच्या नोकरीचे आमिष दाखवून दुबईला नेलेल्या आणि तेथे अनैतिक कृत्यासाठी डांबून ठेवलेल्या एका महिलेची केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रयत्नांतून सुखरूप सुटका झाली आहे. दरम्यान, नोकरीच्या आमिषाने महिलांना परदेशात पाठवून फसवणूक करणारी टोळी सक्रिय असल्याचा संशय असून, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी मोहोळ यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पत्र दिले आहे..कुटुंबावर कर्जाचा डोंगर आणि पतीचे दिव्यांगत्व यामुळे संबंधित महिलेने परदेशात नोकरीचा निर्णय घेतला होता. व्हॉट्सॲपवरून संपर्कात आलेल्या एजंटने तिला दुबईतील हॉटेलमध्ये नोकरीचे आमिष दाखवले. मात्र, दुबईत पोहोचताच तिची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. संबंधित व्यक्तींनी तिच्यावर देहविक्रीचा दबाव टाकला. महिलेने नकार देताच तिचा पासपोर्ट हिसकावून तिला खोलीत डांबून पाच लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली..यासंदर्भात तिच्या पतीने मोहोळ यांच्या जंगली महाराज रस्त्यावरील जनसंपर्क कार्यालयात धाव घेतली. मोहोळ यांच्या कार्यालयाने पीडित महिलेशी संपर्क साधला. स्वतः मोहोळ यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाशी संवाद साधून दुबईतील भारतीय वाणिज्य दूतावासाची मदत मागितली. तसेच, संयुक्त अरब अमिरातीतील महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि आयपीएफ महाहेल्पलाईनचे प्रमुख राहुल तुळपुळे यांना तातडीने पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या..विमान तिकिटाची व्यवस्था करून मुंबईत आणले -महाहेल्पलाईनच्या पथकाने महिलेचे ठिकाण शोधून तिच्याशी संपर्क कायम ठेवला. भारतीय वाणिज्य दूतावासाच्या हस्तक्षेपानंतर महिलेचा पासपोर्ट परत मिळवण्यात आला. तिला संबंधितांच्या तावडीतून मुक्त करून सुरक्षितपणे दूतावासात आणण्यात आले. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मोहोळ यांच्या कार्यालयाने तिच्या भारत प्रवासासाठी विमान तिकिटाची व्यवस्था केली. त्यानंतर ती सुखरूप मुंबईत दाखल झाली. या मोहिमेत राहुल तुळपुळे यांच्यासह श्वेता करंदीकर, प्रसाद दातार आणि प्रसाद पाटील यांनीही विशेष प्रयत्न केले..रॅकेट उघडकीस आणावे : मोहोळया संदर्भात मोहोळ यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पत्र दिले आहे. गरीब महिलांना परदेशात नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांचे शोषण करणारी टोळी कार्यरत असण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी संबंधित यंत्रणांच्या मदतीने या रॅकेटचा पर्दाफाश करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मोहोळ यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.