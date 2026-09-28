Pune News : स्टोन क्रशर मशीनमध्ये अडकून प्रिन्सचा मृत्यू; ठेकेदारासह तिघांवर गुन्हा दाखल

पुणे/केसनंद - लोणीकंद परिसरातील स्टोन क्रशर मशीनमध्ये अडकून एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मजुराचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मुलगा अल्पवयीन असल्याचे माहित असूनही त्याला सुरक्षेविना धोकादायक कामावर जुंपून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी पोलिसांनी ठेकेदारासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..प्रिन्स विजयसिंह धुर्वे (रा. लोणीकंद, मूळ रा. बिजोरी, मध्यप्रदेश) असे मृत्युमुखी पडलेल्या मुलाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केसनंद भागातील ‘साईराम स्टोन क्रशर’या ठिकाणी ११ सप्टेंबर रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास हा अपघात घडला. मध्य प्रदेशातील रहिवासी असलेला हा मुलगा कामासाठी पुण्यात आला होता..याबाबत पोलिस अंमलदार अजित कुऱ्हे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार दिलीप संभाजी शिळीमकर (वय ४०), सत्यजित अशोक जना (वय ३५, दोघे रा. बावडी रस्ता, वाघोली) आणि अमित भगवान अकोलकर (रा. रावेत) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..मुलगा अल्पवयीन असल्याची पूर्ण माहिती आरोपींना होती. तरीही हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट किंवा सेफ्टी नेट यांसारखी कोणतीही साधने न पुरवता त्याची पिळवणूक करण्यात आली. आरोपींच्या निष्काळजीपणामुळेच तो मशीनमध्ये अडकून ठार झाल्याचे तपासात समोर आले. याप्रकरणी 'बाल न्याय अधिनियम २०१५' व 'बालकामगार प्रतिबंधक कायद्या'न्वये कारवाई करण्यात आली आहे. लोणीकंद पोलिस संशयित आरोपींचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.