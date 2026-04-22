Pune Mental Hospital Controversy : सरकारी निवासस्थान की धार्मिक स्थळ? येरवडा मनोरुग्णालयातील 'त्या' बंगल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर; आरोग्य विभागात मोठी खळबळ

पुणे : येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालय मागील काही दिवसांपासून विविध कारणांमुळे चर्चेत (church in government bungalow Pune) आहे. कर्मचारी स्वच्छतेची कामे करत असल्याचा व्हिडिओ, तसेच कर्मचारी निवासस्थानांमध्ये कथित अवैध धंदे सुरू असल्याच्या घटनांनंतर आता आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..मनोरुग्णालयाच्या अधीक्षक व उपअधीक्षक यांच्यासाठी शासनाने दिलेल्या शासकीय निवासस्थानांपैकी एका बंगल्यात चक्क ख्रिश्चन धर्माचे 'चर्च' सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत साटोटे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, सध्या या निवासस्थानांमध्ये संबंधित अधिकारी राहत नसल्याची माहिती समोर आली आहे..प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची सुमारे १३८ एकर जागा असून ७/१२ उताऱ्यावर अधीक्षकांचे नाव असल्याने या प्रकरणाची जबाबदारी अधीक्षकांवर येते, असे साटोटे यांनी म्हटले आहे. संबंधित बंगल्यात धार्मिक स्थळ सुरू करण्यास अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे..या प्रकरणाची दखल घेत साटोटे यांनी आरोग्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, आरोग्य संचालक, अतिरिक्त संचालक (आरोग्य), उपसंचालक तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे लेखी तक्रार करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच विश्रांतवाडी पोलिसांनाही या प्रकाराची माहिती देण्यात आली आहे..दरम्यान, येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक श्रीनिवास कोलोड यांनी संबंधित बंगला तातडीने खाली करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले. संबंधित कर्मचारी आरोग्य विभागातीलच असून ते मागील १५ ते १६ वर्षांपासून त्या ठिकाणी वास्तव्यास असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी संबंधितांना नोटीसही बजावण्यात आली आहे. या घटनेमुळे सरकारी मालमत्तेचा वापर, धार्मिक उपक्रम आणि प्रशासनाची जबाबदारी या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.