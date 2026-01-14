Yerwada Bus Accident : सिग्नलवर थांबला अन् काळाने झडप घातली; भरधाव बसने दुचाकीला चिरडले; येरवड्यात भीषण अपघात!

पुणे : येरवड्यातील शास्त्रीनगर चौकात सिग्नलवर थांबलेल्या दुचाकीला भरधाव खासगी ट्रॅव्हल्स बसने पाठीमागून धडक दिल्याने तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. तर दुचाकीवरील सहप्रवासी गंभीर जखमी झाला. या प्रकरणी लक्ष्मीनगर पोलिसांनी बसचालकास अटक केली आहे..हर्ष राजेंद्र लाड (वय २३, रा. रामनगर, येरवडा) असे मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर करण अमित कदम (वय २१, रा. बोरिवली पश्चिम, मुंबई) हा जखमी झाला आहे. याबाबत करण कदम याने लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार बसचालक जयवंत हरिभाऊ बोरेकर (वय ४६, रा. खडकी बुद्रूक, ता. मंगळूरपीर, जि. अकोला) याला अटक करण्यात आली आहे..Tamhini Ghat Crime : ताम्हिणी घाट खून प्रकरणातील फरार आरोपीला धावत्या एक्सप्रेसमधून बेड्या; लोहमार्ग पोलिसांची मोठी कारवाई!.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हर्ष लाड आणि त्याचा मित्र करण हे सोमवारी (ता. १२) सकाळी पावणेनऊच्या सुमारास दुचाकीवरून नगर रस्त्याने जात होते. शास्त्रीनगर चौकातील सिग्नलवर ते थांबले असताना पाठीमागून भरधाव आलेल्या खासगी प्रवासी बसने दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात हर्ष आणि करण दोघेही गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर दोघांनाही तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .मात्र हर्ष याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक एम.एम. विभूते करीत आहेत. दरम्यान, येरवड्यातील शास्त्रीनगर चौक हा अत्यंत वर्दळीचा आहे. या परिसरात भरधाव वाहने, तसेच डंपर आणि सिमेंट मिक्सर अशा अवजड बेदरकार वाहनचालकामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.