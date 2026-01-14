पुणे

Yerwada Bus Accident : सिग्नलवर थांबला अन् काळाने झडप घातली; भरधाव बसने दुचाकीला चिरडले; येरवड्यात भीषण अपघात!

Shastri Nagar Chowk Incident : येरवड्यातील शास्त्रीनगर चौकात सिग्नलवर थांबलेल्या दुचाकीला पाठीमागून येणाऱ्या ट्रॅव्हल्स बसने जोराची धडक दिली. या भीषण अपघातात २३ वर्षीय हर्ष लाड या तरुणाचा मृत्यू झाला असून बसचालकाला अटक करण्यात आली आहे.
Tragic Accident at Shastri Nagar Chowk: Young Biker Killed by Private Bus

Tragic Accident at Shastri Nagar Chowk: Young Biker Killed by Private Bus

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : येरवड्यातील शास्त्रीनगर चौकात सिग्नलवर थांबलेल्या दुचाकीला भरधाव खासगी ट्रॅव्हल्स बसने पाठीमागून धडक दिल्याने तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. तर दुचाकीवरील सहप्रवासी गंभीर जखमी झाला. या प्रकरणी लक्ष्मीनगर पोलिसांनी बसचालकास अटक केली आहे.

