Panshet Tragedy: पानशेत धरणात कोंढव्यातील २२ वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू; मित्रांसमोर घडली दुर्दैवी घटना

वेल्हे : राजगड तालुक्यातील पानशेत धरण परिसरात फिरण्यासाठी गेलेल्या तरुणांपैकी एका २२ वर्षीय तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना सोमवार (ता.२५) रोजी दुपारी घडली. अंकुश मनोज चौधरी (रा. मलिक नगर, कोंढवा खुर्द) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी मृत तरुणाचा मावस भाऊ सत्यम संतोष झा यांनी पानशेत (ता.राजगड)पोलीस ठाण्यात खबर दिली आहे..वेल्हे पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संतोष झा हा आपल्या मित्रांसह पानशेत धरण परिसरात फिरण्यासाठी गेला होता. दुपारी सुमारे ३ वाजण्याच्या सुमारास अंकुश चौधरी हा धरणाच्या कॅनॉल परिसरातील पाण्यात उतरला. मात्र पाण्यातील खोल खड्ड्याचा अंदाज न आल्याने तो बुडू लागला. त्याला वाचविण्यासाठी मित्रांनी प्रयत्न केले, परंतु पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्याने त्यांना यश आले नाही..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस जवान पंकज मोघे व आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि सुरक्षा रक्षक तानाजी भोसले,गणेश सपकाळ, संदीप सोलस्कर ,संतोष भगत संजय चोरघे,उत्तम पिसाळ ,विक्रम बिरामने,मंगेश तेलवडे घटनास्थळी दाखल झाले. शोधमोहीम राबवून अंकुश चौधरी याचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आला. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.