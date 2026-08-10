पुणे

किरकोळ कारणावरुन गणेश पेठेत तरुणाचा खून

किरकोळ कारणावरुन गणेश पेठेत तरुणाचा खून
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पुणे, ता. १० ः किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादानंतर मारहाण करत तरुणाचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना रविवार पेठेत घडली असून, याप्रकरणी फरासखाना पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली आहे.

शिवम राजेश परदेशी (वय २८, रा. गणेश पेठ) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे, तर वैभव किशोर साळुंखे (वय २४, रा. गणेश पेठ) असे अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवम व वैभव गणेश पेठेत राहण्यास होते. दोघांचीही तोंडओळख होती. रविवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास दोघेही डुल्या मारुती चौकातील वडापाव विक्री करणाऱ्या गाडीच्या ठिकाणी थांबले होते. त्यावेळी तेथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती, तेव्हा चुकून पाय लागल्याने शिवम व वैभव यांच्यात वाद झाला. थोड्याच वेळात वादाचे पर्यवसान हाणामारीत झाले. दरम्यान, या घटनेनंतर शिवम त्याच्या घरी जाऊन झोपला. सोमवारी उशिरापर्यंत तो झोपेतून जागा झाला नाही. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबीयांनी त्यास जागे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याने प्रतिसाद दिला नाही. कुटुंबीयांनी शिवमला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्‍टरांनी सांगितले. मारहाणीच्या घटनेनंतर शरीरामध्ये अंतर्गत रक्तस्राव झाल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची शक्‍यता डॉक्‍टरांनी व्यक्त केली. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर फरासखाना पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले. त्यामध्ये शिवम व वैभवमध्ये मारहाण झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर पोलिसांनी वैभवला अटक केली. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप देशमाने करत आहेत.

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