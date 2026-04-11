Pune Bridge Closed: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! महत्त्वाचा पूल चक्क महिनाभर बंद, पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन

पुणे शहरातील डेक्कन परिसराला पेठ भागाशी जोडणारा स्वर्गीय काकासाहेब गाडगिल पुल, ज्याला 'झेड ब्रिज' म्हणून ओळखले जाते, दुरुस्तीच्या कामासाठी एक महिना बंद ठेवण्यात येणार आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. नागरिकांनी या काळात पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..पुणे महानगरपालिकेने शहरातील वाहतूकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या या पुलाच्या दुरुस्तीचे काम १० एप्रिलपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काम ९ मेपर्यंत चालणार असून, या कालावधीत रात्रीच्या वेळी पुलावर वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील. शहराच्या दैनंदिन वाहतुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा हा पुल दुरुस्तीसाठी तात्पुरता बंद ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..सर्व उड्डाणपुलांचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या आदेशानुसार, गेल्या वर्षी पावसाळ्यानंतर पुणे महानगरपालिका हद्दीतील सर्व उड्डाणपुलांचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' करण्यात आले होते. या तपासणीत एकूण १७ पुलांना तातडीने दुरुस्तीची गरज असल्याचे समोर आले. या कामाच्या पहिल्या टप्प्यात खडकवासला, संभाजी आणि दांडेकर पुलांचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात 'झेड ब्रिज'चे काम हाती घेण्यात आले आहे..Pune Water Cut : पुण्यात पाणी कपातीचा प्रस्ताव; आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद किंवा दिवसाआड पाणी पुरवठा करावा.पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहनमहानगरपालिकेच्या प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे यांनी सांगितले की, पुलावरील विस्तार सांधे (एक्सपेंशन जॉइंट्स) आणि बेअरिंग्ज बदलण्याचे काम अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी रात्री ११ वाजता ते सकाळी ७ वाजेपर्यंतचा कालावधी निवडण्यात आला.या निर्णयामुळे पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर काही प्रमाणात परिणाम होणार असला तरी, महानगरपालिकेने नागरिकांच्या सुविधेसाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय ठेवून काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुलाची सुरक्षितता आणि दीर्घकाळ टिकाव यासाठी ही दुरुस्ती महत्त्वाची असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..पहिल्या टप्प्यात तीन पुलांचे काम यशस्वीपुणे महानगरपालिकेने शहरातील सर्व उड्डाणपुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर दुरुस्तीचे काम टप्प्याटप्प्याने हाती घेतले आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन पुलांचे काम यशस्वी झाल्यानंतर आता 'झेड ब्रिज'चे काम सुरू झाले आहे.नागरिकांनी या काळात इतर उपलब्ध मार्गांचा वापर करून सहकार्य करावे, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी आवाहन केले आहे. पुलाची दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर तो पूर्ववत सुरू होईल आणि शहरातील वाहतूक सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे..Pune Metro: विस्तारित मेट्रो मार्गांसाठी दमदार पावले! पुण्यातील शिवाजीनगर स्थानकाला लवकरच प्रारंभ, भूसंपादनाचे प्रस्ताव दाखल.