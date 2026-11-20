घोडेगाव : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक ज्ञानाला व्यवहारिक अनुभवाची जोड मिळावी तसेच ऐतिहासिक वारसा, भारतीय संस्कृती ,विज्ञान व आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी या उद्देशाने पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित केलेला दिल्ली अभ्यास दौरा अत्यंत उत्साहात व यशस्वीपणे संपन्न झाला. या दौऱ्यात जिल्ह्यातील 51 विद्यार्थी व सात शिक्षक सहभागी झाले होते..आंबेगाव तालुक्यातील पेसा आदिवासी क्षेत्रातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आमोंडीचा श्रीहरी सचिन काथेर व त्याचे मार्गदर्शक शिक्षक सुनील पाटील यांची या दौऱ्यासाठी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.या अभ्यास दौऱ्या दरम्यान विद्यार्थ्यांनी दिल्लीतील विविध ऐतिहासिक सांस्कृतिक व वैज्ञानिक स्थळांना भेटी दिल्या. यामध्ये राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, जंतर मंतर, नेहरू विज्ञान केंद्र ,राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, शांती घाट ,लाल किल्ला इंडिया गेट, इत्यादी महत्त्वाच्या स्थळांचा समावेश होता..विद्यार्थ्यांना भारताचा समृद्ध इतिहास लोकशाही व्यवस्था राष्ट्रपती भवनाचे महत्त्व खगोलशास्त्रातील संशोधन विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती यांची प्रत्यक्ष माहिती मिळाली. पुस्तकातील ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवातून समजून घेण्याची सुवर्णसंधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झाली.पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, उपाध्यक्ष विवेक दादा वळसे पाटील ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या अभिनव संकल्पनेतून या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते..दिल्ली अभ्यास दौऱ्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निरीक्षणशक्ती, जिज्ञासूवृत्ती ,वैज्ञानिक दृष्टिकोन, आत्मविश्वास आणि ऐतिहासिक वारशाबद्दल अभिमान निर्माण होण्यास मदत झाली आहे.:-विवेक वळसे पाटील उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद पुणेग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना वर्ग खोलीतील शिक्षणाच्या पलीकडे जाऊन विविध अनुभव आणि संधी उपलब्ध करून देणे हा आमचा प्रयत्न आहे. अशा उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.:-गजानन पाटील मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.