ZP Elections 2025 : पुणे जिल्हा परिषदेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर, आरक्षणात बदल

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या ७३ गट आणि १४६ गणांची अंतिम प्रभाग रचना शुक्रवारी (ता. २२) प्रसिद्ध झाली. जिल्ह्यातील सर्व तहसील, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फलकांवर प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत गट आणि गणांमध्ये घट झाल्याने आरक्षणदेखील नव्याने करावे लागणार आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय ग्रामविकास विभाग आणि राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे. .जिल्हा परिषदेच्या ७३ गट आणि पंचायत समितीच्या १४६ गणांच्या रचनेचा प्रारूप आराखडा १४ जुलैला जिल्हा प्रशासनाने प्रसिद्ध केला होता. त्यावर २१ जुलैपर्यंत हरकती आणि सूचना नोंदविण्यात आल्या. या मुदतीत एकूण २१७ हरकती नोंदवण्यात आल्या. प्रारूप रचनेवर जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांवर संबंधित तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला. .त्यासाठी २८ जुलैपर्यंत मुदत दिली होती. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना अहवाल सादर केल्यानंतर हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेतली. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी ११५ हरकती आणि सूचना मान्य केल्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांनी सुचवलेले बदल करून, सुधारित आराखडा पुन्हा त्यांच्याकडे पाठवला. विभागीय आयुक्तांनी सुचविलेले बदल तपासल्यानंतर प्रभाग रचनेला मान्यता दिली. त्यानुसार अंतिम रचना शुक्रवारी प्रसिद्ध झाली.