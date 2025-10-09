पुणे

Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक; प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकती व सूचना नोंदविण्याची अंतिम तारीख १४ ऑक्टोबर

Pune News : पुणे जिल्हा परिषद आणि १३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी गट व गणनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या असून, मतदार १४ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित तहसील कार्यालयात या याद्यांवरील हरकती व सूचना नोंदवू शकतात.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जिल्हा परिषद आणि १३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी गट व गणनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या मतदार याद्यांवर उद्या गुरुवारपासून १४ ऑक्टोबर दरम्यान संबंधित तहसील कार्यालयात सूचना आणि हरकती नोंदविता येणार आहेत.

