Global Guruji : पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षक होणार ‘ग्लोबल गुरुजी’; जिल्ह्यातील ५० जण जाणार परदेशात

पुणे - शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षकांना जागतिक स्तरावरील अध्यापन पद्धतींचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा, यासाठी 'ग्लोबल गुरुजी' योजना पुढील आर्थिक वर्षात राबविण्याचे ठरविले आहे. याअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील ५० उत्कृष्ट शिक्षकांची निवड करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी परदेशात पाठवले जाणार आहे..जागतिक स्तरावर शिक्षण क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण पद्धती राबविणाऱ्या देशांचा प्रत्यक्ष अभ्यास शिक्षकांना करता यावा, आधुनिक अध्यापन तंत्र, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण प्रणाली, डिजिटल साधनांचा वापर, कौशल्याधारित शिक्षण, तसेच शाळा व्यवस्थापनातील प्रभावी नेतृत्व पद्धती यांची माहिती मिळावी, या उद्देशाने उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. विशेषतः फिनलंड आणि सिंगापूरसारख्या उच्च दर्जाच्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास शिक्षकांना करता येणार आहे..शिक्षक जिल्ह्यात कार्य करणार -अध्ययन भेट पूर्ण केल्यानंतर निवडलेले शिक्षक 'टीचर इनोव्हेशन फेलोज' म्हणून जिल्ह्यात कार्य करणार आहेत. हे शिक्षक इतर शिक्षकांसाठी प्रात्यक्षिक वर्ग घेतील, प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करतील, मार्गदर्शन सत्रे घेतील आणि नव्या अध्यापन पद्धतींचा प्रसार करतील.त्यांच्या अनुभवातून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आधुनिक शिक्षण पद्धतींची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे एका शिक्षकाचा अनुभव संपूर्ण जिल्ह्यातील शाळांपर्यंत पोहोचविण्याचा योजनेचा हेतू आहे..जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावर भर दिला आहे. विद्यार्थ्यांना आधुनिक व स्पर्धात्मक शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांचे कौशल्य वाढविणे आवश्यक असल्याचा विचार योजनेमागे आहे. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव करणे, त्यांना जागतिक स्तरावरील शिक्षण प्रणालीचा अनुभव देणे, तसेच जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणणे हा 'ग्लोबल गुरुजी' उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.शाळांबद्दल जे धोरण ठरवावे लागेल, त्याला जागतिक दर्जा हा तुलनात्मक शब्द अपरिहार्य राहील. जगाच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत आणि कुठे असले पाहिजे, या दोन गोष्टींमधील फरक प्रत्यक्ष तेथे जाऊन पाहिल्याशिवाय कळत नाही. शिक्षण पद्धतीबरोबरच तेथील समाजजीवन, स्वयंशिस्त, दूरदृष्टी तसेच मानसिकता या अभ्यास दौऱ्यांमधून शिक्षकांना अनुभवायला संधी देण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल जिल्हा परिषदेने उचलले आहे.- दत्तात्रय वारे, शिक्षक, जि. प. शाळा, जालिंदरनगर, ता. खेड.