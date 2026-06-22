पुणे

Pune News : ‘अनबाउंड’च्या खडतर वाटेवर पुणेकराची मोहोर

अमेरिकेतील १७१ किलोमीटर सायकल स्पर्धा पूर्ण करणारे कुडतरकर एकमेव भारतीय.
Suraj Kurtadkar

Suraj Kurtadkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - जगातील सर्वांत आव्हानात्मक मानल्या जाणाऱ्या ‘अनबाउंड ग्रॅव्हेल’ सायकलच्या २० व्या स्पर्धेतील १०० मैल गटात ५६ वर्षांच्या पुणेकर सायकलपटू सूरज कुडतरकर यांनी आपली मोहोर उमटविली. यंदाच्या स्पर्धेत या गटातील शर्यत यशस्वीरीत्या पूर्ण करणारे ते एकमेव भारतीय ठरले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
america
Journey
Challenges
cycle competition news