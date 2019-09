PuneRains : नागरिकांनो घाबरू नका ! अडचणीत 'या' क्रमांकावरती करा संपर्क 

पुणे : शहरातील मुसळधार पावसाने नागरिकांनो घाबरून जाऊ नका. काही अडचण निर्माण झाल्यास, जसे घरात पाणी शिरणे, घराच्या छतावर अडकून पडणे किंवा अन्य काही संकट आल्यास अग्निशमन दल, महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष किंवा पोलिस मदत केंद्राशी संपर्क साधा. आपल्याला त्यांच्याकडून मदत मिळेल. संपर्क क्रमांक खालीलप्रमाणे...

- पोलिस चौकशी केंद्र : 020-26208100

- पालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष : (020) 25501269

- फायर ब्रिगेड (अग्निशमन दल) : 101

- ग्रामीण पोलिस नियंत्रण कक्ष : 020-25657171

-म.न.पा आपत्कालीन कक्ष - 9689931511

