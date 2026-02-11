Abroad Tourism : पुणेकरांची परदेशवारी सुसाट! पारपत्राचे पाच वर्षांत दुप्पट अर्ज, बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांचे प्रमाणही अधिक

पुणे - शिक्षण, नोकरी आणि पर्यटनासाठी परदेशवारी करणाऱ्या पुणेकरांच्या संख्येत गेल्या पाच वर्षांत मोठी वाढ झाली असून, पारपत्रासाठी (पासपोर्ट) येणाऱ्या अर्जांचा आकडा आता थेट दुप्पट झाला आहे.एकीकडे ही संख्या वाढत असतानाच दुसरीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. अशा प्रवृत्तींविरुद्ध आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती विभागीय पारपत्र अधिकारी डॉ. विनोद गायकवाड यांनी दिली..‘पुणे श्रमिक पत्रकार संघा’तर्फे विभागीय पारपत्र अधिकारी डॉ. गायकवाड यांचा वार्तालाप झाला. या वेळी उपविभागीय पारपत्र अधिकारी श्रुती पांडे, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले आणि पारपत्र विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी जतिन पोटे उपस्थित होते..गायकवाड म्हणाले, ‘पारपत्र कार्यालयाचे कामकाज आता पूर्णपणे डिजिटल झाले असून, अपॉइंटमेंटपासून पारपत्र मिळेपर्यंतची प्रक्रिया ऑनलाइन आणि वेगवान आहे. अर्जदारांनी शासनाने निर्धारित केलेली कागदपत्रे आधी पूर्ण करून मग अर्ज केल्यास प्रक्रिया सुलभ होते. आमचा उद्देश ३० दिवसांत पारपत्र वितरित करण्याचा आहे..मात्र कागदपत्रांतील त्रुटी आणि पोलिस पडताळणीतील विलंबामुळे काही प्रकरणांत विलंब होतो. डिजिटल युगात पारपत्र प्रक्रिया वेगवान झाली असली, तरी ‘एआय’च्या माध्यमातून बनावट कागदपत्रे सादर करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. काही जण खरी माहिती लपवून खोटी कागदपत्रे देत आहेत. मात्र आता यापुढे अशा अर्जदारांवर कडक कारवाई केली जाईल.’.तत्काळ सेवेला पसंतीपारपत्राच्या तत्काळ सेवेला पुणेकरांनी चांगलीच पसंती दर्शविली आहे. २०२१ मध्ये केवळ ७ हजार २१३ नागरिकांनी ‘तत्काळ’ कोट्यातून पारपत्रसाठी अर्ज केले होते. मात्र २०२५ मध्ये ही संख्या तब्बल ८५ हजार ८९७ वर पोहोचली आहे. म्हणजेच अवघ्या पाच वर्षांत तत्काळ पारपत्र काढणाऱ्यांच्या संख्येत १० पटींहून अधिक वाढ झाली आहे.२०२१ ते २०२५ या कालावधीत पारपत्र कार्यालयाकडे एकूण २० लाख ४२ हजार १८२ अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी १९ लाख ५९ हजार ६४४ नागरिकांना पारपत्र वितरित करण्यात आले आहेत. अर्जांचा हा ओघ वाढलेला असतानाही पारपत्र वितरणाचे प्रमाण तब्बल ९६ टक्के इतके आहे..कुख्यात आरोपीला पासपोर्ट कसा?कोथरूड गोळीबार प्रकरणातील आरोपी नीलेश घायवळ याला पासपोर्ट कसा मिळाला, या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. गायकवाड म्हणाले, ‘पोलिस पडताळणी अहवालानंतरच पासपोर्ट दिला जातो. कोणत्याही गुन्हेगाराला जाणीवपूर्वक पासपोर्ट दिला जात नाही. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी खोटी माहिती देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.’.पाच वर्षांचा आढावावर्ष - केलेले अर्ज - वितरित पारपत्र२०२१ - २,३९,९८६ - २,३२,७६७२०२२ - ३,६४,०९५ - ३,४७,१३७२०२३ - ४,७४,४१३ - ४,७१,४५४२०२४ - ४,५५,१६० - ४,३५,३२०२०२५ - ५,०८,५२८ - ४,७२,९६६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.