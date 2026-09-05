पुणे

E-Vehicle : पुणेकरांचा ई-वाहनांकडे वाढता कल; चारचाकींच्या संख्येत २३० टक्क्यांची भर

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि ई-वाहनांच्या दर्जात झालेली लक्षणीय सुधारणा, यामुळे पुणेकरांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडील कल झपाट्याने वाढला आहे.
E-Vehicles

E-Vehicles

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि ई-वाहनांच्या दर्जात झालेली लक्षणीय सुधारणा, यामुळे पुणेकरांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडील कल झपाट्याने वाढला आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) आकडेवारीनुसार, गेल्या एका वर्षात ई-कारच्या (चारचाकी) नोंदणीत तब्बल २३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. केवळ खासगी वाहनेच नव्हे, तर व्यावसायिक ई-वाहनांनाही ग्राहकांची पसंती मिळाली आहे.

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