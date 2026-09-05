E-Vehicle : पुणेकरांचा ई-वाहनांकडे वाढता कल; चारचाकींच्या संख्येत २३० टक्क्यांची भर

पुणे - पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि ई-वाहनांच्या दर्जात झालेली लक्षणीय सुधारणा, यामुळे पुणेकरांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडील कल झपाट्याने वाढला आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) आकडेवारीनुसार, गेल्या एका वर्षात ई-कारच्या (चारचाकी) नोंदणीत तब्बल २३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. केवळ खासगी वाहनेच नव्हे, तर व्यावसायिक ई-वाहनांनाही ग्राहकांची पसंती मिळाली आहे..पुणे ‘आरटीओ’ प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते जुलै २६ या सात महिन्यांत ५,८८७ इलेक्ट्रिक चारचाकींची नोंदणी झाली. गेल्या वर्षी याच काळात हा आकडा केवळ १,७८२ इतका होता. चारचाकीसह ई-दुचाकींच्या नोंदणीतही १३४ टक्क्यांची वाढ झाली. यंदाच्या सात महिन्यांत २१,५५१ दुचाकींची नोंदणी झाली. गेल्यावर्षी ही संख्या ९ हजार २३१ इतकी होती.सार्वजनिक आणि व्यावसायिक वाहतुकीतही ‘ईव्ही’चा वापर वाढला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात पुण्यात केवळ एक ई-बसची नोंद झाली होती, यंदा याच काळात ही संख्या २५९ वर पोहोचली आहे. तसेच, मालवाहू ई-वाहनांची नोंदणी १४४ वरून ३५२ पर्यंत, तर ई-ऑटोची नोंदणी २०७ वरून २३५ पर्यंत वाढली आहे..वाढीची प्रमुख कारणे...सध्या पुण्यात पेट्रोलचे दर १११ रुपये प्रति लिटरच्या पुढे गेले आहेत, तर ‘सीएनजी’ ९५ रुपयांच्या घरात आहे. ई-वाहनांचा प्रतिकिलोमीटर प्रवास खर्च कमी असल्याने सर्वसामान्यांची आर्थिक बचत होत आहे.ई-वाहनांच्या बॅटरी तंत्रज्ञानात झालेली सुधारणा, दर्जेदार मॉडेल्स आणि चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे यामुळे ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढत आहे.राज्य सरकारच्या ई-वाहन धोरणांतर्गत जुनी वाहने स्क्रॅप (भंगारात) केल्यास नवीन ई-वाहनाच्या शोरूम किमतीवर ४ ते ६ टक्के सवलत मिळत आहे. यासोबतच वाहन उत्पादकांकडून मिळणारी अतिरिक्त ५ टक्के सवलत आणि केवळ ५ टक्के जीएसटी यामुळे ग्राहक आकर्षित होत आहेत..राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढावी यासाठी विशेष धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणांतर्गत जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगवर मिळणाऱ्या विशेष आर्थिक सवलतींमुळे वाहनांच्या विक्रीत वाढ होत आहे.- स्वप्निल भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.