पुणे

Garbage Project : कचरा प्रकल्पात पुणेकरांची होणार लूट; २६५ कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाची निविदा

पुणे शहरात रोज सुमारे २७०० टन कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २७ प्रकल्प असले तरी ते पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत.
Pune Garbage Project

Pune Garbage Project

sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे - शहरातील ५०० टन ओल्या सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने विना निविदा अत्यावश्‍यक बाब म्हणून एका ठेकेदाराचा ६९४ रुपये प्रति टन या दराने स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव आणला होता. पण ही पद्धत चुकीची असल्याने हा प्रस्ताव रद्द करून निविदा काढण्यात आली.

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