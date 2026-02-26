MLA Siddharth Shirole : पुण्यातील रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीकरिता हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे

शिवाजीनगर - रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीकरिता पुणे-मुंबई, पुणे-बेंगळुरू, पुणे-हैदराबाद या तीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, असे आवाहन आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केले आहे..विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना बुधवारी आमदार शिरोळे यांनी ही मागणी केली. तसेच पुणे-नाशिक, पुणे-संभाजीनगर हे दोन सेमी हायस्पीड कॉरिडॉर प्रकल्प लवकर व्हावेत. पुणे शहरासाठी दोन हायस्पीड स्टेशन्स व्हावेत. शिवाजीनगर एसटी स्थानकाकरिता महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ आणि महा मेट्रो यांच्यात एमओयू व्हावा..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्याचे समर्थन आमदार शिरोळे यांनी केले. महाराष्ट्राचा दावोस येथील सहभाग हा औपचारिक नव्हता, तर महाराष्ट्रात इंडस्ट्रीअल कॅपिटल आणण्यासाठी आणि औद्योगिक गुंतवणूकीसाठी महाराष्ट्र हा विश्वासार्ह पर्याय आहे, ही प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय होता, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले..दावोस परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ३० लाख कोटी रुपयांचे एमओयू करण्यात आले. त्यातून तंत्रज्ञान, उत्पादन निर्मिती, सेवा या क्षेत्रात ४० लाख रोजगार निर्मिती होऊ शकेल, असा विश्वास आहे, दावोस संबंधित गुंतवणुकीतून २०२९ सालापूर्वीच महाराष्ट्रात एक लाख कोटींच्या प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट साधले जाईल..परकीय गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय)महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे केंद्र ठरले आहे. २०२५-२६ सालामध्ये ९१ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक झाली असून देशातील एफडीआय मधील गुंतवणुकीतील हे प्रमाण ३९ टक्के आहे आणि सध्याच्या राज्य सरकारच्या गतीमान कारभारामुळे हे घडून आले आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.