Manchar News : पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग कायम ठेवा; केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे दिलीप वळसे पाटील यांची मागणी

मंचर - खोडद (ता. जुन्नर) येथील ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ (जीएमआरटी) या जागतिक स्तरावरील संशोधन प्रकल्पाचे महत्त्व अबाधित राखून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची अंमलबजावणी शक्य असल्याने तज्ज्ञांच्या मतांचा विचार करून चाकण-खेड-आंबेगाव-जुन्नर-संगमनेर-नाशिक हा मूळ रेल्वे मार्ग कायम ठेवावा, अशी मागणी राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे केली आहे..रांजणगाव येथे बुधवारी (ता. १७) वैष्णव यांची भेट घेऊन वळसे पाटील यांनी संशोधन तज्ज्ञांचा अहवाल आणि तांत्रिक अभ्यास टिपण सादर केले. भाभा अणुसंशोधन केंद्र (BARC), टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR) आणि संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) यांच्याशी संबंधित राहिलेले माजी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. मोहन फडणीस यांनी तयार केलेल्या अभ्यासाचा त्यामध्ये समावेश आहे.."प्रस्तावित नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग आणि डॉ. होमी भाभा यांचा ऐतिहासिक संशोधन प्रकल्प" या लेखासोबतच "पुणे-चाकण-मंचर-नारायणगाव-नाशिक रेल्वेमार्ग : जीएमआरटीशी सुसंगत रेल्वे मार्ग वळणापेक्षा अधिक व्यवहार्य का ठरू शकतो?" ही तांत्रिक अभ्यास टिपणही रेल्वेमंत्र्यांना सादर करण्यात आली..या अभ्यासामध्ये विद्युतचुंबकीय सुसंगतता (ईएमसी) तंत्रज्ञान, फायबर ऑप्टिक दळणवळण व्यवस्था, संरक्षित रेल्वे इलेक्ट्रॉनिक्स, सातत्यपूर्ण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी निरीक्षण, विशेष सिग्नल फिल्टरिंग तंत्रज्ञान तसेच संवेदनशील भागात बोगदे उभारण्यासारख्या पर्यायांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जगातील विविध देशांतील उदाहरणांच्या आधारे वैज्ञानिक संशोधन केंद्रे आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्था यांच्यात समतोल साधणे शक्य असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे..आंबेगाव, जुन्नर, खेड, संगमनेर तसेच उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा हा रेल्वे प्रकल्प मूळ मार्गानेच मार्गी लागावा, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले.'विज्ञानाचे संरक्षण आणि विकासाची गती या दोन्ही बाबींचा समतोल साधणारा मार्ग शोधणे, हीच पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाबाबतच्या प्रयत्नामागील भूमिका आहे. हा रेल्वे मार्ग या भागातील शेतीमाल वाहतूक, उद्योग व व्यापारवृद्धीसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे.'- दिलीप वळसे पाटील, माजी गृहमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.