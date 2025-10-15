Nilesh Ghaiwal: घायवळ टोळीच्या अमली पदार्थ रॅकेटचा पर्दाफाश? पुणे पोलिसांच्या तपासात मोठी माहिती समोर

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याच्या टोळीच्या कथित अमली पदार्थ रॅकेट प्रकरणाने पुणे शहरात खळबळ उडाली आहे. कोथरुड येथील गोळीबार प्रकरणात पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागलेला असताना, निलेश घायवळ पोलिसांना चकवा देत परदेशात पळून गेल्याने हे प्रकरण चांगलेच तापले आहे. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने या प्रकरणात मोठी कारवाई करत घायवळ टोळीच्या एका फरार सदस्याला अटक केली आहे. या अटकेने अमली पदार्थ रॅकेटचा संशय अधिक गडद झाला आहे..पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने कोथरुड गोळीबार प्रकरणातील फरार आरोपी मुसाब इलाही शेख याला अटक केली. शेख याच्याकडून पोलिसांनी गांजा जप्त केला आहे, ज्यामुळे घायवळ टोळीच्या अमली पदार्थ रॅकेटमधील सहभागाचा संशय बळावला आहे. पोलिस सूत्रांनुसार, शेख हा घायवळ टोळीचा महत्त्वाचा सदस्य असून, त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. या कारवाईमुळे पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात खळबळ उडाली आहे..Nilesh Ghaywal : निलेश घायवळ आता इंटरनॅशनल क्रिमिनल, पुणे पोलिसांनी टाकला मोठा डाव; इंटरपोल घेणार शोध, 'ब्लू कॉर्नर' नोटीस जारी... .या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण मिळाले आहे, कारण निलेश घायवळला पासपोर्ट मिळवण्यासाठी पोलिसांनीच व्हेरिफिकेशन केल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. अहिल्यानगर पोलिसांच्या जिल्हा विशेष शाखेशी संलग्न एका पोलिस निरीक्षकासह दोन कॉन्स्टेबल यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहे. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या घायवळला पासपोर्ट कसे मिळाले, यावरून पोलिस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..महाविकास आघाडीने या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर निशाणा साधला आहे, तर भाजपने आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांना मैदानात उतरवले आहे. शिरोळे यांनी घायवळला पासपोर्ट मिळाले तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते, याकडे लक्ष वेधत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे..पुणे पोलिसांनी आता तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली असून, घायवळ टोळीच्या इतर सदस्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. निलेश घायवळ परदेशात असला तरी त्याच्या टोळीच्या इतर सदस्यांवर पोलिसांची करडी नजर आहे. या प्रकरणात आणखी काय खुलासे होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Nilesh Ghaiwal प्रकरणावरून Chandrakant Patil वर टिका, Ravindra Dhangekar म्हणाले.. | Eknath Shinde | Sakal News.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.