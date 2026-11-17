पुणे - दिवाळीच्या सुटीचा फायदा घेत कुलूपबंद घरांवर पाळत ठेवून चोरट्यांनी रोकड, दागिन्यांवर डल्ला मारला. शहरात सहा ते १५ नोव्हेंबर या अवघ्या दहा दिवसांत घरफोडीच्या १२ घटना घडल्या असून, चोरट्यांनी ८६ लाख रुपयांचे सोने-चांदी, हिरे आणि रोकड लंपास केली. सणासुदीनंतरही चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरूच असून, आगामी काळात या घरफोड्या रोखण्याचे आव्हान आता पोलिसांसमोर आहे..दिवाळीच्या सुटीमध्ये अनेकजण गावी किंवा पर्यटनाला जातात. सणासुदीच्या काळात घरे बंद असल्याची संधी साधत चोरट्यांनी प्रामुख्याने सोसायट्यांमधील सदनिका, बंगले आणि दुकानांना लक्ष्य केले. शिवाजीनगरमध्ये भरदुपारी, तर कोंढवा-येवलेवाडीत एकाच रात्रीत चोरट्यांनी नऊ सदनिकांमध्ये घरफोडी झाली. यापैकी एकाही गुन्ह्यात आरोपींना अटक झालेली नाही. मागील दोन वर्षांपेक्षा यंदा गुन्ह्यांची संख्या कमी असली, तरी चोरीला गेलेल्या ऐवजाचा आकडा अधिक आहे. शिवाय, शहरात घरफोडीच्या घटना सातत्याने सुरूच आहेत..दिवाळीतील घरफोडीच्या घटना (वर्ष २०२६) -६ नोव्हेंबर (विश्रांतवाडी) : धानोरीतील टिंगरेनगर चौकाजवळील प्रियांका अपार्टमेंटमधील बंद सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सहा लाख ७४ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड चोरून नेली.७ नोव्हेंबर (लोणीकंद) : पेरणे येथील एका घरातील बेडरूमचा दरवाजा तोडून कपाटातील सव्वा लाख रुपयांचे दागिने व रोकड लंपास केली.९ नोव्हेंबर (हडपसर व लोणीकंद) : हडपसरमधील नेताजी सुभाष गृहरचना सोसायटीतील एका बंगल्यातून चोरट्यांनी दागिने आणि रोकड असा ४७ लाखांचा ऐवज चोरला. याच दिवशी अष्टापूर (ता. हवेली) येथे एका घराची खिडकी उघडून दोन लाख ६५ हजार रुपयांचे दागिने, रोकड आणि दुचाकी लंपास केली.११ नोव्हेंबर (येवलेवाडी) : गंगाधाम येथील पुणे वैद्यकीय सेवा व संशोधन प्रतिष्ठानमधील मेडिकल दुकानाचे शटर उचकटून चोरट्यांनी १२ हजार रुपयांची रोकड, मोबाइल चोरून नेला.१२ नोव्हेंबर (वारजे, नऱ्हे व खडकी) : कर्वेनगर पुलाखालील ‘सचिन वाईन्स’ दुकानाचे शटर तोडून ७० हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. नऱ्हे येथील व्यंकटेश हाईट्समधील एका सदनिकेचे कुलूप बनावट चावीने उघडून ७० हजार रुपयांचे दागिने चोरले. तर, बोपोडीतील दीपाली अपार्टमेंटमधील घरातून ६० हजार रुपयांची रोकड चोरी केली.१३ नोव्हेंबर (येवलेवाडी) : कोंढवा बुद्रूकमधील टिळेकरनगर येथील आयुष हाईट्स आणि अमृता होम्स सोसायटीत नऊ बंद सदनिकांचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ५१ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास केले.१४ नोव्हेंबर (अलंकार व लष्कर) : कॅम्पमधील गुरुद्वारा ऑफिसर कॉलनीतील एका घरातून २१ लाख रुपयांचे दागिने व रोकड चोरून नेली. तसेच, कर्वेनगरच्या सहवास सोसायटीतील एका डॉक्टरांच्या बंद सदनिकेतून सहा लाख रुपयांचे सोने, चांदी, हिऱ्यांचे दागिने व रोकड लंपास केली.१५ नोव्हेंबर (शिवाजीनगर) : शिवाजीनगर गावठाणातील मिसाळ चेंबरमधील आणि मॉडर्न कॉलनीतील घरातून चोरट्यांनी अनुक्रमे सव्वादोन लाख आणि ५६ हजार रुपये असा सुमारे पावणेतीन लाख रुपयांचा ऐवज चोरून नेला..दिवाळीतील घरफोड्यांचा आलेख (पुणे शहर) -वर्ष २०२४ : २६ ते २८ घटना (प्रमुख भाग : हडपसर, सिंहगड रस्ता, कोंढवा, वारजे, कात्रज)वर्ष २०२५ : २२ ते २४ घटना (प्रमुख भाग : बाणेर, कोंढवा, चंदननगर)वर्ष २०२६ : १२ घटना (प्रमुख भाग : हडपसर, कॅम्प, कोंढवा-येवलेवाडी, शिवाजीनगर, विश्रांतवाडी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.