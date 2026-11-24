पुणे - शहरातील अनधिकृत फ्लेक्सविरोधात महापालिकेने सुरू केलेल्या ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ या मोहिमेला पुणेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. पोर्टलवर पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी १५० हून अधिक अनधिकृत फ्लेक्सचे छायाचित्रे महापालिकेकडे पाठविली आहेत. विशेषता यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या फ्लेक्सबाबत सर्वाधित तक्रारी महापालिकेकडे आलेल्या आहेत..शहरातील चौक, रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी वाढदिवस, स्वागत, नियुक्त्या आणि विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फ्लेक्स लावले जातात. यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याने नागरिकांकडून वारंवार नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्यावर उपाय म्हणून महापालिकेने ‘भाऊ फ्लेक्स काढा.पीएमसी. जीओव्ही. इन’ हे स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू केले आहे..या पोर्टलवर नागरिकांना अनधिकृत फ्लेक्सचे छायाचित्र अपलोड करता येते. त्यानुसार संबंधित विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्याच दिवशी मिळालेल्या प्रतिसादामुळे या मोहिमेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.