पुणे : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवारांना शह देण्याची योजना भाजपनं आखली आहे. यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे सध्या बारामतीच्या दौऱ्यावर आहेत. पण मिशन बारामतीवर असलेल्या बावनकुळेंना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली पाटील यांनी पुणेरी टोला लगावला आहे. (Puneri Tola from Rupali Patil to Chandrashekhar Bawankule who spoke of winning Baramati)

रुपाली पाटील यांनी फेसबुक पोस्ट लिहिली असून यातून त्यांनी बानवकुळे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. स्वतःला पक्षात उमेदवारी मिळेना आणि बारामती जिंकणार! असं त्यांनी म्हटलं आहे. पुढे त्यांनी बानवकुळे यांना बाहुला असंही संबोधलं आहे.

काय म्हणाले होते बानकुळे?

जेव्हा संघटना मजबूत होत असतं तेव्हा संघर्ष करण्याची ताकद निर्माण होते. त्यानंतर भलेभले गड उद्ध्वस्त होतात. हा देशाचा इतिहास आहे. गड कोणाचा नसतो, जनतेनं तो बनवलेला असतो, असं म्हणतं बावनकुळे यांनी थेट शरद पवारांना आव्हान देत मिशन बारामतीची घोषणा केली.

बावनकुळे बारामती दौऱ्यावर

चंद्रशेखर बावनकुळे आज बारामती दौऱ्यावर असून इथं त्यांनी काटेवाडी (बारामती) इथं आज बूथ क्रमांक २१८ समितीचा आढावा घेतला. यावेळी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष मजबुतीसाठी सकारात्मक विश्वास दाखवला.