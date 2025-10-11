Pune Weather Update : पुण्यात उकाड्याची लाट; तापमान ३४ अंश सेल्सिअसच्या उंबरठ्यावर

पुणे : शहरातील उकाड्यात लक्षणीय वाढ झाली असून, शहर आणि उपनगर परिसरातील कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअसच्या वर पोहोचले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. परिणामी पुणेकरांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. तर पुढील चार ते पाच दिवसांत तापमानात आणखी वाढ होणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..Pune News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार पुण्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक.शहरातील लोहगाव आणि कोरेगाव पार्क परिसरात शुक्रवारी (ता. १०) सर्वात जास्त ३३ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद करण्यात आली. तर शिवाजीनगर ३२.८, मगरपट्टा ३२ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात आले..पुढील तीन ते चार दिवसांत शहरातील कमाल तापमान ३४ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले. तसेच, किमान तापमानात किंचित घट नोंदविण्यात आली. शङरात शनिवारी (ता. ११) कमाल तापमान स्थिर राहणार असून, ३२ अंश सेल्सिअस इतके, तर किमान तापमान २० अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.