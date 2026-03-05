पुणे

Pune News : भाजप नगरसेवकांच्या निर्णयामुळे केंद्राच्या प्रकल्पाला अडथळा, ८ कोटींचा निधी परत जाण्याची शक्यता

Pune MSU project funding crisis : भाजपमधील अंतर्गत राजकारणामुळे पुण्याच्या 'मेट्रोपॉलिटन सर्व्हेलन्स युनिट'ला खो; केंद्राचा ८ कोटींचा निधी परत जाण्याचा धोका निर्माण झाला असून स्थायी समितीने ऐनवेळी उपसूचना देत हक्काची जागा बदलण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे.
पुणे : साथ रोगांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत पुण्यात मेट्रोपॉलिटन सर्व्हेलन्स युनिट (एमएसयू) उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी जागा ही निश्‍चित करण्यात आली होती. पण भाजपच्याच नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये उपसूचना देऊन जागा बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि या प्रकल्पालाच खो घातला आहे. त्यामुळे भाजपच्या अंतर्गत राजकारणामुळे तब्बल आठ कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. केंद्राच्या प्रकल्पाल अडथळा होत असताना यास भाजपच्या एकाही नगरसेवकाने हरकत घेतली नाही.

