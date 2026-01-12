पुणे

CM Devendra Fadnavis : पुण्याची क्षमता २८० बिलियन डॉलर्सची; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मांडला पुण्याच्या विकासाचा ‘रोडमॅप’

महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपच्यावतीने आयोजित ‘पुणेकरांशी संवाद’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अभिनेत्री गिरिजा ओक यांनी आज मुलाखत घेतली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’ अशा संपूर्ण महानगर क्षेत्राचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या याचा विचार करून ‘पुणे ग्रोथ हब’ची संकल्पना मांडली आहे. राज्याचे सकल उत्पन्न (जीडीपी) ५८० बिलियन डॉलर असून, त्यामध्ये पुण्याचा वाटा ७० बिलियन डॉलर आहे. परंतु शहराची क्षमता २८० बिलियन डॉलरपर्यंत आहे.

