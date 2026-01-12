CM Devendra Fadnavis : पुण्याची क्षमता २८० बिलियन डॉलर्सची; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मांडला पुण्याच्या विकासाचा ‘रोडमॅप’

पुणे - पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’ अशा संपूर्ण महानगर क्षेत्राचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या याचा विचार करून ‘पुणे ग्रोथ हब’ची संकल्पना मांडली आहे. राज्याचे सकल उत्पन्न (जीडीपी) ५८० बिलियन डॉलर असून, त्यामध्ये पुण्याचा वाटा ७० बिलियन डॉलर आहे. परंतु शहराची क्षमता २८० बिलियन डॉलरपर्यंत आहे..हे शहर राज्याच्या सकल उत्पन्नात चारपट भर घालू शकते, त्या दृष्टीने पुण्याच्या पायाभूत सुविधा, नगर नियोजन आदी क्षेत्राच्या नियोजनावर भर देण्यात येत आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या पुढील दहा वर्षातील विकासाची दिशा रविवार मांडली.महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपच्यावतीने आयोजित ‘पुणेकरांशी संवाद’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अभिनेत्री गिरिजा ओक यांनी आज मुलाखत घेतली. एक तास चाललेल्या या मुलाखतीमध्ये पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी, वाढते प्रदूषण, अपुरा पाणी पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांस्कृतिक क्षेत्र, बीडीपी, शहर विकासाची क्षमता आदी विषयांसह शिवसेना-मनसे युती या प्रश्नांवर फडणवीस यांनी उत्तरे दिली..त्याबरोबरच पक्षाचे व्हीजन, पुणे शहराच्या विकासाची वाटचाल यापुढील काळात कशी असेल, त्यासाठी राज्य सरकार काय पावले उचलत आहे, यावर त्यांनी विवेचन केले. उमेदवारी न मिळाल्यामुळे नाराज झालेल्या पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचीही त्यांनी समजूत काढली.पुण्याचा ‘ग्रोथ हब’ म्हणून आम्ही विचार करतो आहोत, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, ‘माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राची लाट होती. त्यामध्ये पुणे शहराने तुलनेने चांगले काम केले. यापेक्षा जास्त स्कोप होता. आता नवीन लाट आहे, ती ‘ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर’ची (जीसीसी) आहे. यामध्ये मात्र पुणे मागे राहणार नाही. पुढील दोन ते तीन वर्षाचा विचार केला, तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ‘जीसीसी’ येणार आहे..आम्ही पुण्यापासून मुंबईपर्यंतचा नवीन ‘जीसीसी’चा कॉरिडॉर तयार करणार आहोत. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात पुणे महापालिकेच्यावतीने ४४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहोत. जी मेट्रोपेक्षा वेगळी असून, विविध क्षेत्रात असणार आहे. कोणी नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री सांगतो म्हणून काम करा असे नाही, तर गुंतवणुकीचा आराखडा तयार केला आहे. त्यातून एक शाश्वत शहर म्हणून पुण्याकडे पाहता येईल.’.मोफत मेट्रोचे फसवे आश्वासनमोफत मेट्रोवरून फडणवीस म्हणाले, ‘घोषणा करायला काय जाते? ज्या गोष्टी आपल्या हातातच नाहीत. त्यागोष्टीचे आश्वासन कशाला देता? पुणेकरांना मी जवळून ओळखतो. हे आश्वासन पुणेकरांनी समजले आहे. ते पूर्ण होऊ शकत नाही, हे पुणेकर जाणतात,’ अशा शब्दात फडणवीस यांनी मोफत मेट्रो प्रवास देण्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिलेल्या आश्वासनाची हवा रविवारी काढून घेतली..ते पुढे म्हणाले,‘‘जाहीरनामा करताना किमान जनतेचा विश्वास बसेल, असा असला पाहिजे. मेट्रो ही एकट्या राज्याची नाही. केंद्राचीदेखील आहे. मेट्रोची जी कमिटी आहे. त्या कमिटीचे अध्यक्ष केंद्राचे तर व्यवस्थापकीय संचालक हे राज्याचे आहेत.मेट्रोच्या तिकिटाचे दर निश्चिती या कमिटीच्या माध्यमातून केली जाते. माझ्याही मनात मेट्रोचा प्रवास मोफत करण्याचे आले, तरी तो करता येणार नाही. पुणेकरांना मोफत मेट्रो प्रवास नको आहे. त्यांना माफक दरात आणि उत्तम वाहतूक सेवा हवी आहे. त्यामुळे हे आश्वासन आहे. ते पूर्ण होणार नाही, हे पुणेकर जाणतात.’.मुख्यमंत्री म्हणालेशहराचा शाश्वत विकासासाठी आराखडा तयारवाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार‘बीडीपी’चे धोरण नव्याने ठरविणारपुण्याला समान पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन जलस्रोत शोधणारगुन्हेगारी उमेदवारांची जागा महापालिका नव्हे, तर तुरुंगच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.