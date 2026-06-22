पुणे

धोकादायक विहिरींचे सर्वेक्षण करा

धोकादायक विहिरींचे सर्वेक्षण करा
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उरुळी कांचन, ता. २२ : पुणे जिल्ह्यातील सार्वजनिक रस्त्यालगतच्या धोकादायक विहिरींचे सर्वेक्षण करून बेकायदेशीर बोअरवेलवर तातडीने नियंत्रण आणावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत वारघडे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
पुणे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या कडेला उघड्या आणि संरक्षक कठडे नसलेल्या विहिरी आहेत. यामुळे अपघात होऊन जीवितहानी होण्याच्या घटना घडत आहेत. अशा विहिरींचे सर्वेक्षण करून तिथे संरक्षक भिंती किंवा जाळ्या बसवाव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच, जिल्ह्यातील अनधिकृत प्लॉटिंगमुळे बोअरवेलचे प्रमाण वाढले असून भूजल पातळी खालावत आहे. काही ठिकाणी बोअरवेलचा वापर सांडपाणी सोडण्यासाठी होत असल्याने प्रदूषण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्व बोअरवेलची नोंदणी करून बेकायदेशीर खोदकामावर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी आणि भूजल कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे वारघडे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

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