पुणे

Pune Insurance Fraud : ‘तुला विमा पॉलिसी मिळणार’ म्हणत वानवडीत २.५ लाखांची फसवणूक; शहरात वाढते सायबर गुन्हे!

Cyber Crime Pune : वानवडी, पुण्यात सायबर चोरट्यांनी बंद पडलेल्या आयुर्विमा पॉलिसीच्या परताव्याचे आमिष दाखवून व्यक्तीची अडीच लाखांची फसवणूक केली. वानवडी पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे, नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी.
Cyber Fraud Over Lapsed Insurance Policy

Cyber Fraud Over Lapsed Insurance Policy

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : बंद पडलेल्या आयुर्विमा पॉलिसीचे पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी वानवडीतील एका व्यक्तीची दोन लाख ५७ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी वानवडी पोलिसांनी सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Insurance Scheme
Fraud case news
cyber cirme in pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com