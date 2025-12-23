Pune Insurance Fraud : ‘तुला विमा पॉलिसी मिळणार’ म्हणत वानवडीत २.५ लाखांची फसवणूक; शहरात वाढते सायबर गुन्हे!

पुणे : बंद पडलेल्या आयुर्विमा पॉलिसीचे पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत सायबर चोरट्यांनी वानवडीतील एका व्यक्तीची दोन लाख ५७ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी वानवडी पोलिसांनी सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..याबाबत संबंधित नागरिकाने वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार वानवडी भागात ज्योती विहार सोसायटीमध्ये वास्तव्यास असून, २० ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर चोरट्यांनी संपर्क साधला. ‘तुमची आयुर्विमा पॉलिसी बंद पडली असून, परताव्यापोटी १२ लाख रुपये मिळणार आहेत. ही रक्कम मिळवण्यासाठी काही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, त्यासाठी काही शुल्क भरावे लागेल,’ असा बहाणा करत चोरट्यांनी त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर विविध कारणे सांगत चोरट्यांनी तक्रारदाराकडून ऑनलाइन पद्धतीने दोन लाख ५७ हजार रुपये उकळले..Railway Job Fraud : ‘तुला रेल्वेत नौकरी मिळवून देतो’ म्हणत पुण्यात महिलेची सात लाखांची फसवणूक!.फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रारदाराने २२ डिसेंबर रोजी पोलिसांत तक्रार दिली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) संगीता जाधव करीत आहेत. पोलिसांनी नागरिकांना अशा प्रकारच्या फोन कॉल्स, संदेश व ई-मेल्सपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.