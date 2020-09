पुणे - कोरोना प्रतिबंधक उपाय म्हणून सर्वांना मास्क वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; मात्र तरीही बेफिकिरीने वागत मास्कचा वापर न करणारे नागरिक सध्या पोलिसांच्या रडारवर आहेत. गेल्या सात दिवसांत १५ हजारांहून अधिक पुणेकरांवर पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनाचा फैलाव संपुष्टात येईपर्यंत प्रत्येक नागरिकाने मास्क वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; मात्र या आदेशाचे उल्लंघन करत मास्कशिवाय किंवा त्याचा वापर न करणाऱ्या नागरिकांना पाचशे रुपये तडजोड शुल्क आकारण्यात येत आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पोलिसांनी दोन ते आठ सप्टेंबरदरम्यान केलेल्या कारवाईत ७६ लाख ३ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. मास्कसह वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना दुहेरी दंड केला जात आहे. काही ठिकाणी तर पोलिस अगदी गल्लोगल्ली जाऊन कारवाई करत आहेत. नागरिकही पोलिसांशी हुज्जत घालत आहेत. कोरोनाचा धोका अद्याप कमी झालेला नाही, त्यामुळे मास्क वापरणे, सामाजिक अंतर पाळणे व सतत हात धुणे आवश्‍यक आहे. या कारवाईचा उद्देश केवळ दंड वसूल करणे नसून, मास्कबाबत जागरूकता वाढविणे आहे. कोविड १९ पासून बचावासाठी पुणेकरांनी आवश्‍यक ती खबरदारी घ्यावी.

- बच्चन सिंग, पोलिस उपायुक्त (गुन्हे शाखा) ऑफिसला जाण्यासाठी मी मंगळवारी मोटारीमधून जात होतो. मी मास्क लावला नसल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले, त्यामुळे त्यांनी मला थांबवून दंड वसूल केला. मोटारीमध्ये चालक एकटाच असेल व गाडीच्या काचा बंद असतील तर त्यांना दंड करू नये.

