पुणे

दिनविशेष ता. १५ ऑगस्ट

दिनविशेष ता. १५ ऑगस्ट
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दिनविशेष ता. १५ ऑगस्ट

१९९७ ः शांतता काळातील अतुलनीय शौर्याबद्दलचा ‘अशोकचक्र’ हा सर्वोच्च सन्मान सेकंड लेफ्टनंट पुनीत दत्त यांना मरणोत्तर जाहीर.
१९९७ ः दीडशे वर्षांच्या गुलामगिरीच्या जोखडातून देश मुक्त झालेल्या क्षणाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करताना दीपावलीच्या तेजोमय सणाचा लखलखता दिमाखही जणू फिका ठरावा, अशा उत्सवी वातावरणात भारतीयांनी स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा सोहळा साजरा केला.
२०१५ ः शेतीला शाश्‍वत सिंचन उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यात एक लाख विहिरी आणि पन्नास हजार शेततळी निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमास राज्यभरात सरकारतर्फे प्रारंभ.

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