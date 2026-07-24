Pune Water Security: पुण्याच्या भविष्यातील पाणीसुरक्षेसाठी खडकवासला प्रकल्पातील धरणांतील गाळ काढण्यास संयुक्त समितीचा प्रस्ताव

पुणे : पुण्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना शहराची पाण्याची गरजही दरवर्षी वाढत आहे. मात्र, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण प्रकल्पातील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चारही धरणांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ काढून धरणाची क्षमता वाढवा. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनासह विविध यंत्रणांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीत ठेवण्यात आला. त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे..स्थायी समिती सदस्य प्रशांत जगताप आणि विशाल धनावडे यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. प्रस्तावानुसार, पुणे शहराच्या वाढत्या पाण्याच्या मागणीच्या तुलनेत धरणांची उपयुक्त साठवण क्षमता टिकवून ठेवणे अत्यावश्यक झाले आहे. अनेक वर्षांपासून धरणांतील गाळ उपसण्याचे कोणतेही व्यापक काम झाले नसल्याने जलसाठ्याची क्षमता कमी होत आहे. परिणामी, कमी पावसाच्या वर्षात शहराला पाणीकपात आणि पर्यायी दिवशी पाणीपुरवठ्यासारख्या उपाययोजना कराव्या लागतात..याशिवाय धरण परिसरात वाढणारी लोकसंख्या, अनियंत्रित बांधकामे आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट जलाशयात सोडले जात असल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होत असल्याचा मुद्दा प्रस्तावात उपस्थित करण्यात आला आहे. पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि धरणांचे जलस्रोत म्हणून दीर्घकालीन संरक्षण करण्यासाठी समन्वित कृतीची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे..यासाठी केंद्र सरकार, संरक्षण मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), पुणे जिल्हा परिषद आणि पुणे महापालिका यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही समिती धरणांतील गाळ काढणे, सांडपाणी व्यवस्थापन, धरण परिसरातील अतिक्रमणे आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करेल. तसेच सर्व संबंधित यंत्रणांचे आर्थिक योगदान निश्चित करून यंदाच्या वर्षाअखेरीस प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे..गेल्या काही वर्षांत पुण्याला वारंवार पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला असून, वाढत्या नागरीकरणामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. त्यामुळे केवळ नवीन जलस्रोत शोधण्याऐवजी विद्यमान धरणांची साठवण क्षमता वाढविणे आणि जलस्रोतांचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज असल्याचे या प्रस्तावातून अधोरेखित करण्यात आले आहे..स्थायी समितीने या प्रस्तावावर प्रशासनाचा सविस्तर अभिप्राय मागविला असून, त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. शहराच्या भविष्यातील पाणीसुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात असून, त्यावर प्रशासन आणि राज्य शासनाची भूमिका काय राहते, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.