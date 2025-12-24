पुणे

Pune Domestic Violence : हडपसर मधील घरगुती हिंसा; दोरी आणि लोखंडी गजाने पत्नीला मारण्याचा प्रयत्न!

Hadapsar Incident : पुणे हडपसरमध्ये कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीवर लोखंडी गज आणि दोरीने हल्ला केला. जया माने गंभीर जखमी झाल्याने तिला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे.
Domestic Dispute in Hadapsar Leads to Killing Attempt

पुणे : कौटुंबिक वादातून पोलिसांकडे तक्रार दिल्याच्या कारणावरून पत्नीचा दोरीने गळा आवळून आणि डोक्यात लोखंडी गज मारून तिचा खून करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना हडपसर येथील महम्मदवाडी परिसरात घडली. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

