पुणे

सासवडला शुक्रवारपासून ‘पुरंदर कृषी’चे आयोजन

सासवडला शुक्रवारपासून ‘पुरंदर कृषी’चे आयोजन
Published on

सासवड, ता. १७ : शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी २२ ते २५ मे २०२६ दरम्यान ‘पुरंदर कृषी एक्स्पो’चे आयोजन केले आहे. सासवड येथील शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या मैदानावर होणाऱ्या या प्रदर्शनाचे उद्‌घाटन कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते होईल, अशी माहिती माजी आमदार संजय जगताप यांनी दिली.
प्रदर्शनात १६० व्यावसायिक स्टॉल्ससह महिला बचत गटांचे ५० स्टॉल्स असतील. एआय तंत्रज्ञान, ड्रोन फवारणीचे प्रात्यक्षिक आणि देशी पशुधन प्रदर्शनाचे मुख्य आकर्षण असेल. चार दिवसांच्या या महोत्सवात डॉ. सोमनाथ माने (पशु आहार), डॉ. विवेक भोईटे (ऊस शेतीतील एआय), माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड आणि प्रतीक मोरे मार्गदर्शन करणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी दररोज लकी ड्रॉद्वारे १०० अवजारे वाटली जातील. शेवटच्या दिवशी बंपर बक्षीस म्हणून ट्रॅक्टर आणि दोन ट्रेलर दिले जाणार असून, त्यासाठी सातबारा किंवा फार्मर आयडी आवश्यक आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक व संत सोपानकाका बँक या प्रदर्शनाचे मुख्य भागीदार आहेत.

sustainable agriculture practices
Purandar Agri Expo
agriculture technology 2026
ai in farming
drone spraying demonstration
livestock exhibition India
farming tools giveaway
agriculture seminars
women's savings groups expos
Maharashtra agricultural events
farming innovations 2026
trade fairs in Pune
modern farming techniques Maharashtra
agricultural technology showcases
agri expos in India
पुरंदर कृषी एक्स्पो
शेतीतील न्यूपण तंत्रज्ञान
एआय तंत्रज्ञानाच्या उपयोग
महिला बचत गटांचे प्रदर्शन
शेतीचा लकी ड्रॉ
शेतकऱ्यांना सुविधा
पशुधन प्रदर्शन
ड्रोन फवारणी मशीन
शेतकरी शाळा महासंमेलन
नोकरदार कृषी उद्योग
स्थानिक शेती महोत्सव
उच्च तंत्रज्ञान शेती
सासवड कृषी उत्सव
उमदा शेती उपकरणे
तंत्रज्ञान सादरीकरण