Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन मोबदला २० नोव्हेंबरपासून सुरू; जिल्हाधिकारी डुडी यांची माहिती

Jitendra Dudi : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन गतीने सुरू असून, सात गावांमधील जमीन मोजणी १६ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल आणि २० नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांना मोबदला वितरीत करण्याचे नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पुणे : ‘‘पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन मोजणीचे काम गतीने सुरू असून, सद्यःस्थितीत तीन गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. दोन गावांची मोजणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. १६ ऑक्टोबरपर्यंत सातही गावांची मोजणी पूर्ण करण्यात येणार आहे. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सात गावांमधील शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन मोबदल्यासह इतर मागण्या ऐकून घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर २० नोव्हेंबरपासून भूसंपादनाचा प्रत्यक्ष मोबदला शेतकऱ्यांना देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे,’’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गुरुवारी दिली.

