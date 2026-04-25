Pune News: कर्जाची हमी घेण्यास सरकारची मान्यता; पुरंदर विमानतळ; शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही

पुणे: पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक भूसंपादनापोटी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकहमी देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. पुढील वर्षभराच्या कालावधीसाठी ही थकहमी वैध राहणार आहे. त्यामुळे या मुदतीच्या आत कर्ज घेऊन भूसंपादन करणे आणि त्यापोटी शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करावी लागणार आहे..पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुमारे ३ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने १० फेब्रुवारी रोजी ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात दिली होती..हे विमानतळ बांधण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) या संस्थांची मिळून एक विशेष कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता..जिल्हा प्रशासनाने ही जागा संपादित करून 'एमआयडीसी'कडे सुपूर्त करावी असे ठरले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने या भूसंपादनाच्या निधीसाठी 'एमआयडीसी'ला प्राधिकृत केले आहे..दरम्यान, भूसंपादनासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, भूसंपादनाचे दर अद्याप निश्चित न झाल्याने प्रत्यक्ष संपादनाला सुरुवात होऊ शकत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आजच्या या निर्णयामुळे दर निश्चिती होण्यास मदत होऊन भूसंपादनास सुरुवात होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..कर्जफेडीसाठी ५१ टक्के वाटा सिडकोचादरम्यान, हे कर्ज फेडताना सर्वाधिक ५१ टक्के वाटा सिडकोचा असला तरी प्रमुख कर्जदार म्हणून 'एमआयडीसी'ची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, कर्ज फेडताना 'एमआयडीसी' १५ टक्के, एमएडीसी १९ टक्के, सिडको ५१ टक्के, तर 'पीएमआरडीए' १५ टक्के वाटा उचलणार आहे. त्यामुळे 'एमआयडीसी'ला तातडीने कर्ज घेऊन ते जिल्हा प्रशासनाला मोबदला वितरण करण्यासाठी द्यावे लागणार आहे. विशेष कंपनी हे कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरल्यास राज्य सरकारकडून या कर्जाची परतफेड करण्यात येणार आहे.