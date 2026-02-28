Purandar Airport: पुरंदर विमानतळ राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी कर्ज मंजूर, निधी लवकर उपलब्ध होणार

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी हुडको किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याजदराने हे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने शुक्रवारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) परवानगी दिली..त्यामुळे लवकरच कर्जांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर भूसंपादनाला प्रत्यक्षात सुरुवात होणार आहे. पुरंदर तालुक्यात उभारण्यात येणाऱ्या या विमानतळासाठी सुमारे तीन हजार एकर जागेची आवश्यकता आहे..Purandar Airport: भूसंपादन दरनिश्चितीसाठी सोमवारी बैठक; पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल.भूसंपादनासाठी कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता देण्याबरोबरच या कर्जास हमीसुद्धा दिली आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या कामास गती मिळाली आहे. सरकारने कर्जमंजुरी देताना मात्र काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत..यामध्ये एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) हे वित्तीय संस्थांशी चर्चा करून व्याजदर आणि इतर अटी अंतिम कराव्यात, ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले आहे, त्याच कामासाठी तो खर्च करणे बंधनकारक आहे, वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमता टिकविण्यासाठी वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने परवानगी देताना म्हटले आहे..CM Devendra Fadnavis : पुरंदर येथील विमानतळासाठी राज्य सरकार घेणार कर्ज.जर कर्ज परतफेडीस विलंब झाला, तर दंडात्मक व्याज किती असेल आणि त्याची जबाबदारी कोणाची असेल, हे सामंजस्य करारात स्पष्ट करावे लागणार असल्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे..हिश्शानुसार कर्ज परतफेडीचा भारविमानतळासाठी पुरंदर विमानतळ विशेष हेतू प्राधिकरण (एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीमध्ये एमआयडीसीचा हिस्सा १५ टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा हिस्सा (१९ टक्के), सिडको (५१ टक्के) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा १५ टक्के इतका हिस्सा असणार आहे. या भागीदार संस्थांवर त्यांच्या हिश्शानुसार कर्ज परतफेडीचा भार असणार आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.