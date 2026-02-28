पुणे

Purandar Airport: पुरंदर विमानतळ राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी कर्ज मंजूर, निधी लवकर उपलब्ध होणार

Approval for Land Acquisition Loan: पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन सुरु होणार आहे. राज्य सरकारने कर्ज मंजुरीसह निधी उपलब्ध करून दिला असून, एमआयडीसीकडे वित्तीय जबाबदारी राखून काम करणे अनिवार्य आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी हुडको किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याजदराने हे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने शुक्रवारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) परवानगी दिली.

