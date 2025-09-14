पुणे

Purandar Crime : ड्रोनच्या साहाय्याने उसाच्या शेतात लपलेल्या चोरट्यांना पकडले

Police Chase : दौंडज (पुरंदर) येथील चोरट्यांना पोलिसांनी ड्रोनच्या साहाय्याने उसाच्या शेतात शोधून काढले व अटक केली, ग्रामीण पोलिसिंगला मिळाले नविन तंत्रज्ञानाचे बळ!
Purandar Crime

Purandar Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाल्हे : पुरंदर तालुक्यातील दौंडज गावात भरदिवसा धाडसी चोरी झाली. मात्र, पोलिस आणि ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे केलेल्या सिनेस्टाईल पाठलागात चोरांना पकडण्यात यश आले. विशेष म्हणजे, या कारवाईदरम्यान ड्रोनचा वापर करून उसाच्या शेतात लपून बसलेल्या चोरट्यांना अचूक शोधून काढण्यात पोलिसांना यश आले.

Loading content, please wait...
crime
Crime Branch
Community Involvement
Drone-assisted crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com