‘​पुरंदरमध्ये फासेपारधी समाज मूलभूत सुविधांपासून वंचित’

सासवड, ता. २ : पुरंदर तालुक्यातील भटक्या व विमुक्त जमातीतील फासेपारधी समाज आजही मूलभूत हक्क आणि सुविधांपासून वंचित असून, त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. अठरापगड बारा बलुतेदार सोशल फाउंडेशनचे तालुका उपाध्यक्ष अनिकेत नितीन काळे यांनी यासंदर्भात प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
‘‘तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी पुरंदर यांना निवेदन दिले आहे. स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकांनंतरही या समाजाचे अपेक्षित पुनर्वसन झालेले नाही. ३० ते ५० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी वास्तव्यास असूनही अनेक कुटुंबांकडे जातीचा दाखला, रेशनकार्ड, आधारकार्ड किंवा रहिवासी दाखला यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे नाहीत. यामुळे हा समाज शासकीय योजनांपासून पूर्णपणे तुटलेला आहे,’’ असे काळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
तालुक्यातील वस्त्यांवर आजही नागरिक पाल, झोपड्या किंवा पत्र्याच्या शेडमध्ये राहत असून वीज, पाणी आणि स्वच्छतागृहांचा मोठा अभाव आहे. कागदपत्रांअभावी मुले शाळाबाह्य राहत असून शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह सुविधांपासून वंचित आहेत. आरोग्य केंद्रांची अनुपलब्धता आणि कौशल्याच्या अभावामुळे बेरोजगारी व उपासमारीचे संकट कायम आहे, यासाठी शासकीय दाखल्यांसाठी गावोगावी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. तसेच, प्रधानमंत्री, रमाई व शबरी आवास योजनेंतर्गत या समाजाला हक्काची घरे मिळवून द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शासनाने केवळ फाइलवर लक्ष न देता प्रत्यक्ष वस्त्यांवर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी, अशा मागण्या काळे यांनी निवेदनातून केल्या आहेत.
