पुरंदरचा ग्रामीण भाग दिवाळीतही अंधारात

सासवड, ता. ९: शासनाकडून दिवाळी उत्साहात साजरी होत असताना पुरंदर तालुक्यातील ग्रामीण भाग मात्र अंधारात आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून सायंकाळी सहा ते रात्री दहा या वेळेत होणाऱ्या नियमित भारनियमनामुळे ऐन सणासुदीत नागरिकांना आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
या भारनियमनाचा सर्वाधिक फटका शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होत असून, पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. यासोबतच पुरंदर उपसा सिंचन योजनेमुळे परिसरात नाग, घोणस यांसारख्या विषारी सापांचा वावर वाढल्याने ग्रामस्थ व शेतकरी दहशतीखाली आहेत. या दुहेरी समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी पुरंदर पंचायत समितीचे सदस्य माउली यादव यांनी केली आहे. त्यांनी सर्वपक्षीय नेते आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन सायंकाळचे भारनियमन थांबवावे व सापांच्या धोक्यावर उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच दिवाळी प्रत्येक घरात प्रकाशाची असावी, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर कोणताही अंधार नसावा आणि नागरिकांचे जीवन सुरक्षित राहावे, हीच ग्रामीण पुरंदरवासीयांची अपेक्षा असल्याचे यादव यांनी सांगितले.
सिंगल फेजवर घरगुती उपकरणांऐवजी विद्युत पंप चालविल्याने यंत्रणेवर अतिरिक्त भार येतो व वीजपुरवठा खंडित होतो. नागरिकांनी सहकार्य केल्यास अखंडित वीजपुरवठा शक्य आहे.
- धीरजकुमार गायकवाड, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण, सासवड
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