चालकाचा प्रामाणिकपणा; तीन लाखांचा ऐवज असलेली पर्स केली परत

वाघोली : वाघोलीतील वाघेश्वर चौकात सापडलेली पर्स त्यातील आठ तोळे सोन्याचे दागिने व रोख 20 हजार रुपये तुकाराम सलगर या चालकाने त्या महिलेच्या नातेवाईकांना परत केली. आजच्या सोन्याचा दराचा विचार करता तीन लाख रुपयांचा हा ऐवज होता. पर्स मिळाल्याने यादव कुटुंबियांचा जीव भांड्यात पडला आहे. त्यांनी सलगर यांचे आभार मानले आहेत. मेघा यादव या मुलीला भेटण्यासाठी वाघोलीत आल्या होत्या. प्रवासात त्यांची पर्स वाघेश्वर चौकात पडली. उशिराने त्यांच्या ही बाब लक्षात आली. दरम्यान, सलगर हे त्या चौकातून दुचाकीवर जात होते. त्यांना ही पर्स दिसली. त्यांनी ती ताब्यात घेतली. त्यात मोबाईल होता. तो सतत खणखणत होता. त्यांनी आपले घर मालक घनश्याम सातव यांना हा प्रकार सांगितला. सातव यांनी त्या मोबाइलद्वारे यादव यांचे नातेवाईक सीमा यादव व आनंद यादव यांच्याशी संपर्क साधला. सीमा यादव यांची ओळख पटवून सातव व सलगर यांनी पर्स ऐवजासह यादव यांना परत केली. सलगर यांच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक परिसरात होत आहे. सलगर हे खाजगी कंपनीतील वाहनांवर चालक म्हणून काम करतात.

