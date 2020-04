Video : आम्हाला क्वारंटाइन केलंय पण...

मार्केट यार्ड : नऱ्हे येथील सिंहगड कॉलेजच्या मुलींच्या वसतिगृहात प्रशासनाने अनेकांना 14 दिवसांसाठी क्वारंटाइन केले आहे. परंतु कोरोना टेस्ट होऊन निगेटिव्ह आलेले आणि टेस्ट न झालेले यांना एकाच ठिकाणी ठेवले आहे, असा आरोप तेथील क्वारंटाइन केलेल्या नागरिकांनी केला. तसेच खाण्याची, पाण्याची मोठी गैरसोय होत असल्याची तक्रारही केली. स्वच्छता नाही, पाण्याची सोय नाही, सकाळचा नाष्टा, जेवण खराब असते. त्यातच सोशल डिस्टन्सिंग कोणीही पाळत नाहीत. कोरोना निगेटिव्ह आलेले आणि टेस्ट न झालेले यांना एकाच ठिकाणी ठेवले आहे, असे क्वारंटाइन असलेल्या प्रतीक काची यांनी सांगितले. या इमारतीत लहाने मुले आहेत. त्यांना दोन दिवसांपासून दूध मिळालेले नाही. आलेले खाद्य हे खाण्यालायक नसते. त्यातही जे दिले जाते त्यात पोट भरत नाही. त्यामुळे जेवण वाटणारे कर्मचारी आणि क्वारंटाइन नागरिकांमध्ये वाद होत आहेत. प्रशासनाकडे तक्रार करून दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेकजण घाबरलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी क्वारंटाइन असलेल्या नागरिकांनी केली.

आम्ही स्वतः भेट देऊन जेवण आणि नाष्टा याची तपासणी केली. पदार्थ उत्तम आहेत. नागरिक घाबरले आहेत. त्यामुळे खोट्या तक्रारी करत आहेत. तसेच ज्यांच्या टेस्ट निगेटिव्ह आल्या आहेत. त्यांना लायगुडे हॉस्पिटलमध्ये पाठविले आहे. - चेतन कबाडे, सहायक आयुक्त, पालिका ,पुणे

