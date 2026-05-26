Manchar News : तांबडेमळा-काळदरा पाझर तलाव दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह; निकृष्ट कामामुळे निधी वाया जाण्याची ग्रामस्थांची भीती

मंचर - आदर्शगाव तांबडेमळा (ता.आंबेगाव) येथील काळदरा पाझर तलावातून होणारी पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून ४५ लाख ६० हजार ७५९ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र सुरू असलेले काम निकृष्ट दर्जाचे असून, यामुळे शासनाचा निधी वाया जाण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त के ली आहे..पुणे जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागामार्फत काळदरा पाझर तलावाच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. सदर काम वन विभागाच्या हद्दीत येत असल्याने जिल्हा परिषदेकडून १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पाझर तलाव दुरुस्ती व निधीबाबतचे पत्र मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.त्यांनीच निविदेद्वारे ठेकेदार निश्चीत केला आहे.त्यानंतर तब्बल सात महिन्यांनी, ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर या कामाला सुरुवात करण्यात आल्याने ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तलावातील शिल्लक पाणी उपसण्यात आले नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..तसेच प्लास्टिक शीट अंथरण्यासाठी करण्यात आलेले चर खोदकामही नियमानुसार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या निर्देशांनुसार आणि मंजूर मोजमापाप्रमाणे काम होत नसल्याची तक्रारही ग्रामस्थांनी केली आहे.कामाच्या ठिकाणी संबंधित तंत्र अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने देखरेखीचा अभाव जाणवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामस्थांकडून वेळोवेळी सूचना करूनही ठेकेदार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..याबाबत सरपंच प्राजक्ता विजय तांबडे, उपसरपंच राजू तांबडे, सदस्य सुदर्शन भोर, मयूर भोर, गौरव भोर, विलास तांबडे, संदीप तांबडे, राजू भोर, भानुदास तांबडे, दिलीप तांबडे, बाबाजी तांबडे आदी ग्रामस्थांनी माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील व पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांच्याकडे तक्रार केली आहे.आंबेगाव तालुका पंचायत समितीचे सदस्य शिवाजीराव निघोट यांनी तलाव परिसराची पाहणी केली. "ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर घाईगडबडीत काम सुरू करण्यात आले असून कामाचा दर्जा समाधानकारक नसल्याचे दिसून येत आहे," असे त्यांनी सांगितले..काळदरा-तांबडेमळा पाझर तलावातील निकृष्ट कामाबाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया वन विभागामार्फत राबविण्यात आली आहे. काम नियमाप्रमाणे होण्यासाठी संबंधितांना सूचना दिल्या आहेत. कामाच्या रकमेपैकी 20% रक्कम राखून ठेवली आहे. कामानंतर जर पाण्याची गळती झाल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून पुन्हा काम करून घेतले जाईल.- सुरेश पवार, उपअभियंता छोटे पाटबंधारे विभाग आंबेगाव तालुका पंचायत समिती..दृष्टीक्षेप -• काळदरा पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी ४५.६० लाखांचा निधी मंजूर• पावसाळ्याच्या तोंडावर सात महिन्यांनी कामाला सुरुवात• काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप• नियम व मोजमापांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार• अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवर व ठेकेदाराला अधिकारी पाठीशी घालत असल्याचा ग्रामस्थांचा संताप.