पुणे

Manchar News : तांबडेमळा-काळदरा पाझर तलाव दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह; निकृष्ट कामामुळे निधी वाया जाण्याची ग्रामस्थांची भीती

पुणे जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागामार्फत काळदरा पाझर तलावाच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता.
kaldara tambademala work

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - आदर्शगाव तांबडेमळा (ता.आंबेगाव) येथील काळदरा पाझर तलावातून होणारी पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून ४५ लाख ६० हजार ७५९ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र सुरू असलेले काम निकृष्ट दर्जाचे असून, यामुळे शासनाचा निधी वाया जाण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त के ली आहे.

