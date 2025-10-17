पुणे

Pune Car Accident : मुळशी रस्त्यावर अपघात, नागरिकांच्या तत्परतेने मोठा अनर्थ टळला

Car Catches Fire After Accident on Mulshi Road : पुण्यातील मुळशी रस्त्यावर भुकूम बस थांब्याजवळ झालेल्या अपघातानंतर मोटारीच्या बॉनेटला आग, नागरिकांच्या आणि अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला.
Quick-Thinking Citizens and Firefighters Save the Day as Car Catches Fire on Mulshi Road.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुळशी रस्त्यावरील भुकूम बस थांब्याजवळ शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी झालेल्या अपघातात मोटारीच्या बॉनेटला आग लागली. अपघातात मोटारचालक किरकोळ जखमी झाला असून, नागरिकांच्या तत्परतेमुळे आणि अग्निशामक दलाच्या कारवाईमुळे मोठा अनर्थ टळला.

pune
fire
accident
accident case

