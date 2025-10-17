Pune Car Accident : मुळशी रस्त्यावर अपघात, नागरिकांच्या तत्परतेने मोठा अनर्थ टळला

पुणे : मुळशी रस्त्यावरील भुकूम बस थांब्याजवळ शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी झालेल्या अपघातात मोटारीच्या बॉनेटला आग लागली. अपघातात मोटारचालक किरकोळ जखमी झाला असून, नागरिकांच्या तत्परतेमुळे आणि अग्निशामक दलाच्या कारवाईमुळे मोठा अनर्थ टळला..एका मोटारीने सकाळी साडेदहाच्या सुमारास दुसऱ्या वाहनाला धडक दिली. या अपघातात मोटारीच्या पुढच्या भागातून ठिणग्या उडून बॉनेटला आग लागली. परिसरात धुराचे लोट पसरले. त्यावेळी नागरिकांनी तत्परतेने परांजपे फॉरेस्ट ट्रेलच्या फायर गाडीच्या साहाय्याने आगीवर नियंत्रण मिळवले. त्यानंतर एनडीए अग्निशामक केंद्राच्या जवानांनी होज पाइपच्या साहाय्याने पाणी मारून आग पूर्णपणे आटोक्यात आणली..Ajit Pawarचा पिंपरी चिंचवड दौरा,कडक शब्दात दिल्या सूचना | Pune News |ताज्या बातम्या | Sakal Media.अपघातात चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून, त्यांना तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सुदैवाने मोटारीतील इतर प्रवासी सुखरूप बचावले. अग्निशामक दलाचे प्रभारी अधिकारी सुनील नामे, चालक दत्ता गोगावले, फायरमन पंढरीनाथ उभे, संकेत करांडे, शिवकुमार माने, मदतनीस मनोज गायकवाड आणि राकेश नाईकनवरे यांनी प्रयत्न करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.