कमी पीक कर्ज वाटप

रब्बीत केवळ २९ टक्के पीककर्ज वाटप
यवतमाळ जिल्ह्याला २०० कोटींचे उद्दिष्ट
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
यवतमाळ : अत्यल्प पावसामुळे खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता रब्बी हंगामाची चिंता आहे. सिंचनासाठी पुरेसा पाणीसाठा नसताना जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी निर्धारित २०० कोटी रुपयांच्या पीककर्जापैकी आतापर्यंत केवळ २८.७४ टक्के कर्जवाटप झाले आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे सव्वादोन लाख हेक्टरवर रब्बी हंगामाचे नियोजन केले जाते. त्यात दीड लाख हेक्टरवर हरभरा, तर ७५ हजार हेक्टरवर गव्हाचे क्षेत्र असते. यंदा मात्र धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने सिंचनाचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गव्हाचे क्षेत्र घटण्याचा अंदाज असून, हरभऱ्याचे क्षेत्र एक लाख ५१ हजार हेक्टर राहण्याची अपेक्षा आहे. वाढत्या तापमानामुळे या दोन्ही पिकांच्या उत्पादनाबाबतही चिंता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील २२ हजार शेतकऱ्यांना २०० कोटी रुपयांचे पीककर्ज देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी आतापर्यंत दोन हजार ९३४ शेतकऱ्यांना ५७ कोटी ५४ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. बँकनिहाय कर्जवाटपात महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने २८.९२ टक्के, खासगी बँकांनी १० टक्के, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ३३.३५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्जवाटप मात्र केवळ १.२८ टक्के आहे.
खरीप हंगामातही बँकांनी अपेक्षित कर्जवाटप केले नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. आता रब्बीच्या पेरणीसाठी कर्जाची गरज वाढणार असताना बँकांकडून होणाऱ्या संथ कर्जवाटपामुळे पेरणीचे नियोजन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
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